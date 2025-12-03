La Spagna vince un altro titolo della Nations League in una finale di 180 minuti contro la Germania, decisa in 13 minuti

HQ

Martedì sera allo stadio Metropolitano di Madrid, la Spagna ha riconfermato la propria posizione come miglior squadra di calcio al mondo battendo la Germania 3-0 e conquistando il secondo titolo della Women's Nations League. I due titoli di questa giovane competizione UEFA sono stati vinti dalla Spagna: quarta finale dal 2023 e terzo titolo, perdendo solo ai Campionati Europei.

La vittoria in finale, una rara finale a due partite, ha fatto sì che i festeggiamenti fossero già in corso in uno stadio gremito con 55.000 spettatori, un nuovo record storico per la squadra femminile di calcio spagnola. La partita è stata tesa, poiché i gol sono arrivati solo a metà del secondo tempo, con una doppietta di Claudia Pina e un gol di Vicky López in 13 minuti.

Il formato della finale a due partite si è rivelato interessante, poiché entrambe le partite, giocate a soli quattro giorni di differenza, sono state drasticamente diverse: la Germania ha dominato la prima partita di venerdì, ma non è riuscita a segnare, chiudendo 0-0, mentre la Spagna ha dominato anche nella gara di ritorno, ma non è riuscita a realizzare almeno sette occasioni chiare nel primo tempo.

In una finale durata 180 minuti, gli ultimi 30 sono stati sufficienti a condannare la Germania, e la Spagna ha prevalso nonostante le notevoli assenze di Aitana Bonmatí, Tere Abelleira, Salma Paralluelo e Patri Guijarro.

La Francia vince il terzo posto contro la Svezia

Contemporaneamente, la partita per il terzo posto si è disputata in Svezia contro la Francia, concludendosi 2-2, con un gol di Kelly Gago nei minuti di recupero, portando il punteggio complessivo di 4-3 a favore della Francia.