La sparatoria di Dallas prende di mira l'ufficio dell'ICE in un sospetto attacco politico

Abbiamo appena ricevuto la notizia che un uomo armato ha aperto il fuoco su un ufficio dell'Immigration and Customs Enforcement a Dallas, uccidendo una persona e ferendone altre due prima di togliersi la vita. Gli investigatori hanno rivelato che il sospetto aveva contrassegnato un proiettile inutilizzato con la frase "anti-ICE", che secondo i funzionari indica un movente politico dietro la violenza. Si ritiene che gli spari provengano da un tetto vicino nelle prime ore del mattino e l'FBI sta trattando l'incidente come un atto mirato. Sebbene nessun agente delle forze dell'ordine sia rimasto ferito, le autorità hanno sottolineato che l'indagine è ancora nelle sue fasi iniziali e non hanno rilasciato l'identità del tiratore. Cosa ne pensa? Naturalmente, se vuoi saperne di più, puoi farlo tramite il seguente link. Go!