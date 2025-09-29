La sparatoria in una chiesa del Michigan lascia almeno 4 morti

HQ

Abbiamo appena ricevuto la notizia che un attacco mortale ha colpito una chiesa del Michigan quando un ex marine si è schiantato con il suo veicolo contro l'edificio, ha aperto il fuoco con un fucile e gli ha dato fuoco prima di essere ucciso in una sparatoria con la polizia. Almeno 4 persone hanno perso la vita e 8 sono rimaste ferite in un assalto che ha seguito altre due sparatorie di massa segnalate in North Carolina e Texas nello stesso giorno, intensificando la preoccupazione per un'ondata di attacchi a livello nazionale. Cosa ne pensa? Naturalmente, se vuoi saperne di più, puoi farlo nel video qui sotto o tramite il seguente link. Go!