La spesa per la difesa dell'UE raggiunge i massimi storici con una maggiore crescita in vista

Le ultime notizie sull'Unione Europea . L'Unione europea ha raggiunto il livello più alto di spesa per la difesa fino ad oggi (343 miliardi di euro), superando le previsioni precedenti e segnando una chiara tendenza al rialzo per il 2025, secondo un nuovo rapporto dell'Agenzia europea per la difesa.

Spinti in gran parte dagli investimenti in attrezzature e ricerca, quasi tutti gli Stati membri hanno aumentato il proprio bilancio militare lo scorso anno, con solo poche eccezioni. Il blocco ora si colloca appena dietro gli Stati Uniti nelle spese globali per la difesa, molto più avanti sia della Russia che della Cina.

Questa impennata riflette non solo l'impatto della guerra in corso in Ucraina, ma anche un cambiamento nella politica dell'UE, con Bruxelles che svolge un ruolo più attivo nel coordinamento dei progetti e dei finanziamenti transfrontalieri. Allo stesso tempo, gli analisti si aspettano che il modello di aumento dei budget continui.

"L'Europa sta spendendo cifre record per la difesa per mantenere la nostra gente al sicuro, e non ci fermeremo qui", ha detto Kaja Kallas. "La difesa oggi non è un optional-to-have, ma fondamentale per la tutela dei nostri cittadini. Questa deve essere l'era della difesa europea".