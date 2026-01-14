La squadra NHL Columbus Blue Jackets ha licenziato il proprio allenatore

HQ

Come può dirci la YLE finlandese, la NHL ha ora visto il suo primo licenziamento di allenatori del 2026.

I Columbus Blue Jackets hanno licenziato il loro allenatore Dean Evason, che sarà sostituito da un Rick Bowness, settantenne. Questo pone fine anche al pensionamento di Bowness di qualche giorno fa, lunedì. Contemporaneamente, anche l'assistente allenatore Steve McCarthy fu licenziato.

Rick Bowness si è ritirato nel 2024, quando il suo incarico di capo allenatore dei Winnipeg Jets è giunto al termine.

L'annuncio è stato fatto dal general manager dei Columbus Blue Jackets, Don Waddell, e questo avviene quando la squadra è all'ultimo posto dopo 45 partite nella Eastern Conference.

Secondo Don Waddell, general manager dei Columbus Blue Jackets, "Rick Bowness è un eccellente allenatore con un'esperienza e una conoscenza inestimabili. Porta stabilità alla nostra squadra in un momento cruciale della stagione".