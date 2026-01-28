La squadra svizzera di hockey su ghiaccio Ambri-Piotta recluta il finlandese Jussi Tapola come nuovo allenatore.

HQ

La squadra di hockey su ghiaccio Ambri-Piotta ha annunciato, come riportato dalla finlandese YLE, che Ambri-Piotta ha reclutato un nuovo allenatore capo per il resto della stagione.

In precedenza Jussi Tapola era allenatore dello SC Bern, ma è stato licenziato lo scorso ottobre. Un po' di assistenza a Tapola sarà fornita da Pasi Puistola e anche da Saku Martikainen, che fa già parte della squadra. Purtroppo questo significa anche che Eric Landry e Rene Matte sono stati licenziati.

La lega svizzera di hockey su ghiaccio comprende 14 squadre, e l'attuale posizione di Ambri-Piotta è 13ª. In altre parole, non c'è da meravigliarsi che la dirigenza del team volesse apportare dei cambiamenti.