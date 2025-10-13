La SS Lazio smentisce le speculazioni di una cessione al Qatar, denuncia i tentativi di destabilizzazione del club

HQ

La storica squadra di calcio italiana SS Lazio ha negato i colloqui di una vendita agli investitori del Qatar, dopo le speculazioni secondo cui il club era in vendita. Lunedì mattina, la Lazio ha rilasciato una dichiarazione: "Nessuna offerta, manifestazione di interesse o proposta – formale o informale – è mai stata ricevuta dai fondi del Qatar o da qualsiasi altro giocatore, né in Italia né all'estero".

"Tali informazioni sono completamente false, del tutto infondate e fabbricate con l'unico scopo di destabilizzare il club, i suoi tifosi e le azioni quotate alla Borsa Italiana", ha postato il club, spiegando che intraprenderanno azioni legali contro i responsabili della diffusione delle false voci, ha informato Reuters.

Il club romano si trova al 13° posto in Serie A con solo 2/6 vittorie finora nel campionato italiano. Il club è arrivato settimo la scorsa stagione, mancando la qualificazione alla Conference League contro il Fiorentine solo per differenza reti. Gli ultimi titoli del club sono arrivati nel 2019, con la Coppa Italia e la Supercoppa Italiana.