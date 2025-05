La stagione 2 di Fallout arriva su Prime Video a dicembre

HQ

Quattro giorni fa, Walton Goggins ha rivelato che le riprese della seconda stagione della serie Fallout di Amazon erano terminate. Questo ha lasciato molti a chiedersi se vedremo il risultato finale entro la fine dell'anno o se dovremo aspettare il 2026. Ho buone notizie.

Amazon non solo annuncia che la stagione 2 di Fallout debutterà su Prime Video a dicembre, ma anche che una terza stagione ha già ricevuto il via libera. Non ci viene detto nient'altro di degno di nota, quindi non ci resta che attendere trailer e notizie sui nuovi attori nei prossimi mesi.