Le riprese di Fallout: Stagione 2 sono ora completate

Anche se al momento ci stiamo godendo la seconda stagione della fenomenale serie The Last of Us, è stato Fallout che ci è piaciuto circa un anno fa, che era anche un adattamento cinematografico assolutamente fenomenale di un videogioco. È stata quasi immediatamente ripresa per una seconda stagione e, come abbiamo riportato in precedenza, è attualmente in fase di riprese.

O... Era in fase di ripresa. Perché giovedì sera, gli attori dietro i due personaggi principali Lucy MacLean e The Ghoul, Ella Purnell e Walton Goggins, hanno postato via Instagram che le riprese si sono concluse. Fallout è ovviamente una serie che richiede molto lavoro di post-produzione, ma sembra probabile una premiere alla fine di quest'anno o molto probabilmente all'inizio del 2026.