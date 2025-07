La star di Nip/Tuck McMahon muore dopo una lunga battaglia contro il cancro

HQ

L'attore australiano Julian McMahon, forse meglio conosciuto per il suo ruolo in Nip/Tuck, è tragicamente scomparso all'età di 56 anni. Secondo sua moglie Kelly Paniagua, è morto il 2 luglio dopo una lunga battaglia contro il cancro.

McMahon è diventato famoso come il dottor Christian Troy nella provocatoria serie TV Nip/Tuck, un ruolo che ha definito gran parte della sua carriera e gli è valso una nomination ai Golden Globe. In precedenza, è apparso nel ruolo di Cole Turner in Streghe e nel ruolo di John Grant nel dramma poliziesco Profiler. Nel mondo del cinema, è forse più ricordato per aver interpretato l'iconico cattivo Dottor Destino in due dei primi film dei Fantastici Quattro della metà degli anni 2000.

Dopo la sua scomparsa, sono arrivati tributi da ex co-protagonisti, tra cui Alyssa Milano, Holly Marie Combs, Rose McGowan, Ioan Gruffudd e Dylan Walsh, che hanno elogiato il suo carisma, il suo calore e la sua presenza gioiosa sia dentro che fuori dal set. Anche la sua ex moglie Brooke Burns ha condiviso una foto sentita di Julian e della loro figlia Madison, ora 25enne, esprimendo quanto significasse per lei e per la loro bambina.

Riposa in pace.

