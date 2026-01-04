Stranger Things Star parla di com'è interpretare Vecna: "Mi sento estremamente disumano"

HQ

L'attore Jamie Campbell Bower interpreta il ruolo del principale antagonista di Stranger Things da due stagioni ormai, e in una recente intervista a Deadline si apre su cosa significhi interpretare qualcuno così malvagio e disumano. Ma anche qualcuno che porta con sé traumi così profondi, come Henry chiaramente.

Campbell afferma:

"Quindi, poter interpretare quelle scene mi ha fatto sentire a volte come un grande sfogo, ed è stato anche molto importante per me affrontare quelle scene comprendendo il trauma e l'esperienza per portare avanti quel livello di umanità... perché ci sono momenti in cui mi sento estremamente disumano, mostruoso, e so che sembra ovvio, ma davvero mostruoso. Quindi ho provato grande piacere in quei momenti, sicuramente."

Continua a parlare e menziona specificamente una scena in cui Holly e Max cercano di scappare, e Henry si trasforma in Vecna in tempo reale.

"Quel momento in particolare, la fisicità di quello è qualcosa su cui abbiamo lavorato, in realtà, con qualcuno che lavora nel mondo dei videogiochi... Quindi il passaggio tra Whatsit e Henry è stato qualcosa su cui abbiamo lavorato fuori dal set prima di girarlo."

Campbell parla anche di come vede Henry e Vecna, così come della transizione tra i due.

"Penso che Henry fosse così vicino, molto più vicino all'innocenza... e poi, quando è stato mandato a quella fine scivolosa e venosa alla fine della quarta stagione, è diventato una questione di risentimento, e a quel punto sembrava che l'umanità fosse sparita. Sembrava che la possibilità dell'amore fosse così lontana."

Infine, menziona anche ciò che spera che la gente ricorderà di Henry e Vecna quando tutto sarà finito.

"Cosa spero che la gente porti via da questo personaggio? Wow, sto ancora lavorando su quello... Gran parte di questo personaggio si basa sull'idea di solitudine. Gran parte di questo carattere si basa sull'idea della salvezza."