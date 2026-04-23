La star NBA Kyrie Irving cambia foto di profilo in segno di solidarietà con i bambini palestinesi bloccati dall'andare a scuola

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Kyrie Irving, playmaker trentaquattrenne dei Dallas Mavericks, ha cambiato la sua immagine profilo Instagram in segno di solidarietà con il popolo palestinese. Ha scelto una foto diventata virale questa settimana, di un ragazzo palestinese che legge un libro da dietro una recinzione di filo metallico, con tre soldati israeliani che lo osservano alle spalle.

La fotografia è stata scattata dal fotografo freelance Andrey X, che riferisce che l'esercito israeliano ha usato gas lacrimogeni su bambini che cercavano di andare a scuola a um al-Kheir, in Cisgiordania, e volevano attraversare una strada bloccata nel cuore della notte senza motivo apparente. La comunità rischia una demolizione imminente da parte dei soldati israeliani, poiché non hanno permessi edilizi, che raramente vengono rilasciati ai palestinesi in quella zona della Cisgiordania, come riportato da Al Jazeera.

In segno di protesta, gli studenti si sono manifestati davanti alla recinzione, cantando canzoni di sfida a pochi metri dai soldati israeliani.

Irving, che non gioca da febbraio scorso, scegliendo di prendersi del tempo per guarire dall'infortunio al legamento crociato anteriore subito nel marzo 2025, ha oltre 20 milioni di follower.

Non è la prima volta che Irving esprime il suo sostegno alla Palestina. Lo scorso febbraio ha partecipato all'NBA All-Star Game indossando una maglietta con la scritta PRESS, per onorare i giornalisti che hanno seguito il genocidio nella Striscia di Gaza, e in passato aveva indossato una catena con la bandiera palestinese a forma di terra israeliana e un keffiyeh, un copricapo tradizionale indossato dagli uomini in Medio Oriente.