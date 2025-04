La strategia dell'UE in materia di deterrenza in materia di migrazione favorisce il calo degli attraversamenti delle frontiere

HQ

Le ultime notizie sull'Unione Europea . Ora sappiamo che il numero di attraversamenti irregolari di migranti verso l'Europa è diminuito del 30 % nel primo trimestre del 2025 rispetto allo stesso periodo del 2024, segnalando un cambiamento significativo nei modelli migratori.

Mentre i dati, forniti dall'agenzia di frontiera dell'UE Frontex, mostrano una diminuzione di quasi 33.600 arrivi, il calo ha suscitato preoccupazione tra i gruppi per i diritti umani. Queste organizzazioni sostengono che l'attenzione dell'UE sulla deterrenza della migrazione, attraverso politiche che rafforzano la collaborazione, è andata a scapito dei diritti umani fondamentali.

Di conseguenza, molti migranti stanno ora intraprendendo rotte più pericolose, con un aumento delle denunce di abusi e condizioni disumane nei centri di detenzione. Il forte calo degli arrivi potrebbe essere fuorviante, in quanto potrebbe mascherare il tributo nascosto della sofferenza umana nei paesi al di fuori dei confini europei. Per ora, resta da vedere come si evolverà la situazione.