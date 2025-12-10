La strategia di rotazione di Enzo Maresca messa in discussione dopo la sconfitta del Chelsea contro l'Atalanta

HQ

Il Chelsea è stato sconfitto dall'Atalanta 2-1 in Champions League, limitando le possibilità di assicurarsi un piazzamento tra gli 8 migliori in classifica per evitare uno spareggio a eliminazione diretta a febbraio, e peggio di tutto, continuando una serie di risultati negativi per il club londinese, gli ultimi vincitori della Coppa del Mondo per club: uno 0-0 contro il Bournemout, una sconfitta per 3-1 contro il Leeds United e un pareggio per 1-1 contro l'Arsenal dalla vittoria per 3-0 contro il Barcellona.

Alcuni tifosi chiedono il licenziamento dell'allenatore Enzo Maresca, come si rivela una cifra sorprendente: è l'allenatore di tutti i club di Premier League che ha creato più occasioni nel quinze titolari: 119 occasioni in sole 23 partite in tutte le competizioni in questa stagione (secondo The Athletic). Ha inoltre effettuato 101 sostituzioni in tutte quelle 23 partite, con una media di 4,39 sostituzioni a partita.

Avere rotazioni frequenti aiuta i giocatori a essere più freschi dato il gran numero di partite (il Chelsea potrebbe giocare fino a 67 partite se raggiungesse la finale di tutte le competizioni (uno scenario molto improbabile, certo, ma a cui ogni club deve essere preparato). E dato il risultato disomogeneo, alcuni si chiedono che la strategia non stia funzionando e che l'allenatore non stia dando costanza ai giocatori per crescere e migliorare.

Sei d'accordo con i metodi di Enzo Maresca, o pensi che l'allenatore dovrebbe mantenere una formazione titolare più permanente?