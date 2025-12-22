La Svezia accelera la capacità di attacco profondo dei caccia Gripen con missili tedeschi

HQ

La Svezia sta accelerando i piani per equipaggiare i suoi caccia Gripen con il missile da crociera a lungo raggio Taurus, conferendo all'aeronautica una capacità di attacco profondo anni prima del previsto, ha dichiarato il capo dell'Aeronautica Svedese (tramite Defense News).

Il maggiore generale Jonas Wikman ha dichiarato che le autorità hanno ridefinito le priorità tra l'industria, le forze armate e l'agenzia svedese per il materiale di difesa per portare avanti l'integrazione. I piani precedenti avevano stabilito la capacità operativa iniziale per il missile Taurus di fabbricazione tedesca sulla flotta Gripen C/D intorno al 2028.

Il Taurus KEPD-350, sviluppato da Taurus Systems GmbH, una joint venture tra Saab e MBDA Deutschland, può colpire bersagli rinforzati e profondamente sepolti a distanze superiori a 500 chilometri. Wikman ha descritto la nuova capacità come un "enorme passo" per la Svezia, segnando un passaggio da una tradizionale postura difensiva aerea a una che include opzioni offensive a lungo raggio.

Maggior Generale Jonas Wikman:

"Abbiamo ridefinito le priorità e lavorato per garantire che il lavoro della nostra industria, FMV e dell'Aeronautica si sovrapponga il più possibile, facendo spostare la tempistica originale di sinistra, poiché mi aspetto che siamo operativi in una data molto precedente rispetto a quanto previsto."

"La capacità stessa è molto importante perché non abbiamo mai avuto capacità di attacco profondo o offensiva contro il controllo aereo prima. Potremmo puntare tutti i nostri soldi sulle capacità difensive, ma ora è un enorme cambiamento per noi."