La Svezia "altamente critica" nei confronti della retorica degli Stati Uniti su Groenlandia e Danimarca

La Svezia ha fortemente criticato quella che ha definito un linguaggio minaccioso dagli Stati Uniti nei confronti della Danimarca e del suo territorio autonomo della Groenlandia, ha dichiarato domenica il primo ministro Ulf Kristersson, avvertendo che tale retorica mina l'ordine internazionale del dopoguerra.

Parlando a una conferenza sulla sicurezza nazionale nel nord della Svezia, Kristersson ha detto che l'"ordine mondiale basato sulle regole" affronta ora una pressione maggiore rispetto a molte altre volte negli ultimi decenni. Ha indicato sia le recenti azioni statunitensi in Venezuela sia i ripetuti commenti statunitensi sulla Groenlandia come motivi di preoccupazione.

Primo Ministro Ulf Kristersson // Shutterstock

Il leader svedese ha affermato che la Danimarca è stata un'alleata leale e, invece di subire pressioni sulla Groenlandia, "gli Stati Uniti dovrebbero ringraziare la Danimarca" per la sua cooperazione di lunga data, anche nella NATO e nelle missioni militari passate.

Il presidente USA Donald Trump ha dichiarato che gli Stati Uniti "devono possedere la Groenlandia" per impedire a Russia o Cina di acquisire influenza sull'isola, affermazioni che i governi nordici hanno respinto come inaccurate. Trump non ha escluso opzioni, inclusa una possibile offerta di acquisto del territorio, come parte di discussioni strategiche più ampie.

Primo Ministro Ulf Kristersson:

"Siamo molto critici verso ciò che gli Stati Uniti stanno facendo e hanno fatto in Venezuela, in merito al diritto internazionale, e probabilmente ancora di più verso la retorica che viene espressa contro Groenlandia e Danimarca... Al contrario, gli Stati Uniti dovrebbero ringraziare la Danimarca, che è stata un alleato molto leale nel corso degli anni."