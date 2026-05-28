La Svezia dona 16 caccia JAS 39 Gripen all'Ucraina

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L'Ucraina dispone già di F-16 e quindi di una forza di difesa aerea abbastanza moderna, ma questi aerei entrarono in servizio già nel 1974, anche se da allora sono stati naturalmente modernizzati. Ora, il governo svedese ha annunciato che il paese può aspettarsi aerei significativamente più moderni, poiché 16 caccia JAS 39 Gripen saranno donati all'Ucraina.

Più nello specifico, si tratta del modello Gripen C/D, leggermente più vecchio, ma c'è anche la promessa di poter acquistare 20 velivoli dell'ultima versione, il Gripen E/F. Durante una conferenza stampa con il presidente ucraino Volodymyr Zelenskyy, il primo ministro svedese Ulf Kristersson ha dichiarato che questo rappresenta un "punto di svolta per la difesa aerea ucraina", e lo stesso Zelenskyy ha aggiunto:

"Sappiamo che questi sono eccellenti caccia. Il popolo ucraino vi ringrazia e tutta la Svezia."

Expressen riporta che gli aerei Gripen C/D saranno consegnati già all'inizio del 2027, e il piano prevede che vengano sostituiti nell'Aeronautica Svedese con modelli più recenti Gripen E/F. Nel 2030, l'Ucraina riceverà i primi velivoli dei modelli più recenti e l'addestramento dei piloti è già in pieno svolgimento.

Il JAS 39 Gripen è stato sviluppato specificamente per combattere contro la Russia, il che spiega perché l'aereo è da tempo in cima alla lista dei desideri dell'Ucraina. Ora mancano solo pochi mesi prima che abbiano i caccia nel loro arsenale.