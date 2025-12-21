La Svezia imbarca una nave cargo russa autorizzata

HQ

Le autorità doganali svedesi hanno dichiarato domenica di essere salite a bordo di una nave cargo russa ancorata nelle acque svedesi per effettuare un'ispezione, dopo che la nave aveva segnalato problemi ai motori.

La nave, l'Adler, ha ancorato al largo della costa vicino a Höganäs, nel sud-ovest della Svezia, venerdì. Gli agenti doganali sono saliti a bordo poco dopo l'una di notte con il supporto della Guardia Costiera svedese e della polizia, secondo il portavoce della dogana Martin Höglund.

L'Adler e il suo proprietario, M Leasing LLC, sono inseriti nelle liste delle sanzioni UE e USA, con le autorità occidentali che sospettano un passato coinvolgimento nel trasporto di armi. I dati di tracciamento delle navi mostrano che l'Adler è un trasporto cargo roll-on e roll-off di 126 metri che è partito dal porto russo di San Pietroburgo il 15 dicembre, anche se la sua destinazione rimane incerta.

L'Adler è stato precedentemente fermato dalle autorità della NATO

Le autorità svedesi hanno dichiarato che l'imbarco era un controllo doganale di routine. I media locali hanno riferito che anche i servizi segreti e i procuratori erano coinvolti.

L'incidente avviene in un contesto di crescente preoccupazione tra i paesi della NATO nella regione del Mar Baltico riguardo alla cosiddetta flotta ombra russa, un gruppo di navi accusate di aver aggirato le sanzioni e, in alcuni casi, di aver trasportato armi.

Diversi casi recenti di danni a cavi e oleodotti sottomarini hanno aumentato il controllo sulle navi collegate alla Russia che operano vicino alle acque della NATO. L'Adler è stato precedentemente fermato dalle autorità della NATO, incluso un abbordaggio nel 2021 da parte delle forze greche per sospetti che trasportasse armi.