La Svezia invia sistemi militari anti-drone e radar in Danimarca alla luce dei recenti eventi

Gli avvistamenti di droni in Danimarca hanno dominato i titoli dei giornali negli ultimi giorni. Ora, abbiamo appena ricevuto la notizia che la Svezia sta fornendo alla Danimarca sistemi militari anti-drone e radar per rafforzare la sicurezza per i prossimi vertici europei di Copenaghen. La mossa arriva dopo che diversi incidenti di droni hanno costretto alla chiusura temporanea dei principali aeroporti, suscitando preoccupazioni per la sicurezza nazionale e regionale. Le autorità danesi hanno aumentato le misure di sicurezza in occasione degli eventi, con la NATO che ha anche intensificato la sorveglianza nell'area. Cosa ne pensa? Naturalmente, se vuoi saperne di più, puoi farlo tramite il seguente link. Go!