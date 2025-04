La Svezia promette aiuti militari per 1,6 miliardi di dollari all'Ucraina nel pacchetto più grande di sempre Il pacchetto si concentra sulla difesa aerea, l'artiglieria e le comunicazioni satellitari.

HQ Le ultime notizie sulla Svezia . Il Paese ha annunciato il suo più grande pacchetto di aiuti militari all'Ucraina, impegnando 16 miliardi di corone svedesi (quasi 1,6 miliardi di dollari) per rafforzare la difesa aerea, l'artiglieria e le comunicazioni satellitari. Quest'ultimo impegno porta il sostegno militare totale della Svezia all'Ucraina a 80 miliardi di corone (quasi 8 miliardi di dollari) dall'inizio della guerra. Gli aiuti, strutturati per un rapido dispiegamento, sottolineano l'urgenza di contrastare lo slancio della Russia sul campo di battaglia. L'industria della difesa svedese fornirà attrezzature critiche, tra cui sistemi di difesa aerea e piccole navi da combattimento, mentre ulteriori fondi saranno convogliati attraverso le coalizioni europee. Nel frattempo, anche i Paesi Bassi si sono uniti allo sforzo, stanziando oltre 500 milioni di dollari. STOCCOLMA, SVEZIA - 29 AGOSTO 2016: Il portabandiera con la bandiera prima della formazione delle guardie reali. Guardia al Palazzo Reale // Shutterstock