La Svezia raggiunge un accordo per la fornitura alla Thailandia di aerei da combattimento Saab Gripen

Le ultime notizie sulla Svezia . Il paese nordico ha confermato lunedì un accordo per fornire alla Thailandia una piccola flotta dei suoi jet da combattimento Saab Gripen (4 in totale), segnando una notevole espansione nella cooperazione bilaterale in materia di difesa.

"La Thailandia sta acquistando tre Gripen E e un Gripen F dalla Svezia, compreso l'addestramento, l'equipaggiamento e il supporto logistico. Le vendite sono state confermate durante una visita ufficiale thailandese a Stoccolma oggi", ha detto il Ministero della Difesa su X.

L'accordo, che copre modelli di aeromobili avanzati insieme alla formazione e al supporto, è visto come una spinta per l'industria aerospaziale nazionale svedese. La Thailandia, che già opera con i jet Gripen, è pronta a integrare il nuovo velivolo nei prossimi anni.

Gli analisti notano che l'accordo sottolinea le crescenti partnership strategiche nella regione. I funzionari della difesa svedese descrivono la transazione come un'opportunità per rafforzare lo sviluppo a lungo termine dell'aviazione militare. Come sempre, restate sintonizzati per ulteriori aggiornamenti.