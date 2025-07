La Svezia stanzia 500 milioni di dollari per le munizioni di artiglieria nel più grande aumento di munizioni dalla Guerra Fredda

HQ

Le ultime notizie sulla Svezia . Il paese nordico ha firmato importanti accordi per aumentare le sue scorte di munizioni di artiglieria, in quella che i funzionari descrivono come la più significativa spinta di munizioni del paese dalla Guerra Fredda, per un valore di oltre 523 milioni di dollari per munizioni di artiglieria.

Ecco cosa ha dichiarato il ministro della Difesa Pål Jonson nel comunicato stampa di martedì: "Con questo ordine, stiamo rafforzando le capacità di difesa della Svezia. Si tratta di un importante investimento in termini di sicurezza per la Svezia e la NATO, afferma il ministro della Difesa Pål Jonson.

Gli accordi coinvolgono i principali produttori europei e mirano a rafforzare sia la prontezza alla difesa nazionale che la resilienza a lungo termine delle forniture. Le consegne di proiettili avanzati per il sistema Archer inizieranno il prossimo anno, con sforzi paralleli per soddisfare le urgenti esigenze dell'Ucraina.