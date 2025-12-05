La Svezia taglierà gli aiuti a cinque paesi: il governo reindirizzerà tutti quei fondi all'Ucraina

HQ

Secondo il governo svedese, il paese nordico eliminerà gradualmente gli aiuti allo sviluppo a Zimbabwe, Tanzania, Mozambico, Liberia e Bolivia, reindirizzando tali fondi verso l'Ucraina.

Stoccolma ha dichiarato che questo cambiamento libererà più di 2 miliardi di corone nei prossimi due anni, fondi che aiuteranno a ricostruire infrastrutture chiave ucraine, incluso il sistema energetico del paese. L'Ucraina riceverà almeno 10 miliardi di corone nel 2026, sottolineando quella che i funzionari hanno definito la massima priorità della politica estera e degli aiuti della Svezia.

Il governo ha già tagliato gli aiuti a più di 10 paesi dal 2022, preparandosi anche a ridurre il budget complessivo degli aiuti a 53 miliardi di corone all'anno dal 2026 al 2028. Parte di quei fondi viene anche reindirizzata per coprire i costi di immigrazione e rimpatrio.

Benjamin Dousa, Ministro per la Cooperazione Internazionale allo Sviluppo e il Commercio Estero:

"L'Ucraina è la priorità più importante della politica estera e degli aiuti della Svezia, perciò il governo aumenterà gli aiuti all'Ucraina ad almeno 10 miliardi di corone (1,06 miliardi di dollari) nel 2026. Non esiste una tipografia segreta per le banconote a scopo di aiuto e i soldi devono venire da qualche parte."

(1 euro = 10,9606 corone svedesi)