Tempesta Kristin taglia la corrente a 800.000 in Portogallo, poi si insinua in Spagna

HQ

La tempesta Kristin ha colpito il Portogallo mercoledì, lasciando più di 800.000 persone senza elettricità e causando danni diffusi a case, strade e reti ferroviarie. Le autorità di protezione civile hanno segnalato circa 1.500 incidenti legati al meteo, inclusi alberi caduti e pali di servizio rovesciati, con raffiche che hanno raggiunto fino a 150 km/h. Almeno una persona è morta quando un albero è caduto sulla loro auto vicino a Lisbon.

La tempesta si spostò poi in Spagna, aggravando le difficoltà di un sistema precedente, la tempesta Joseph. La neve e i forti venti hanno interrotto oltre 160 strade, incluse autostrade chiave come la A-6 che collega Madrid a nord-ovest. A Torremolinos, una palma caduta ha ucciso una donna, mentre alcune zone del centro di Madrid hanno visto i tetti coperti dalla neve. Le autorità hanno emesso allarme rosso nel sud di Almeria e hanno chiuso i parchi, sospendendo gli sport all'aperto e le attività educative in risposta alle condizioni pericolose.

I meteorologi hanno avvertito che i venti in alcune aree potrebbero raggiungere la forza di uragano, con i servizi di emergenza che esortano i residenti a prendere precauzioni. Nonostante la gravità, i funzionari hanno sottolineato che gli sforzi di risposta coordinati e gli avvertimenti tempestivi avevano evitato danni e perdite di vite ancora maggiori, mentre Spagna e Portogallo si preparano a condizioni tempestose che continuano nei prossimi giorni...