La terza stagione di House of the Dragon ha iniziato la produzione

Entro la fine dell'anno, ci aspettiamo di tornare a Westeros per vivere una storia spin-off diversa. A Knight of the Seven Kingdoms: The Hedge Knight ha in programma di debuttare alla fine del 2025, ma non è tutto ciò che HBO ha in serbo per i fan di Game of Thrones nel prossimo futuro.

House of the Dragon tornerà prima piuttosto che dopo, e lo diciamo perché lo show è già tornato in produzione e sta girando la sua terza stagione. Ciò è stato confermato in un breve video, in cui la stessa regina Rhaenyra Targaryen, Emma D'Arcy, sembra affermare quanto segue:

"House of the Dragon è tornato in produzione. Eccoci al primo giorno della Stagione 3. Azione!"

La data della premiere di questo prossimo lotto di episodi non è chiara, ma sembra probabile che HBO punterà a un progettoGame of Thrones all'anno, quindi una premiere nel 2026 (forse in estate come la stagione 2) è probabilmente una buona scommessa.

Quello che sappiamo anche della prossima stagione è che il cast è stato ampliato con due nuove star (secondo Variety), vale a dire Tommy Flanagan diFantastic Beasts Sons of Anarchy e Dan Fogler, che interpreteranno rispettivamente Ser Roderick Dustin e Ser Torrhen Manderly.