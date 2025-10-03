La Torre Eiffel chiude tra gli scioperi nazionali

HQ

La Torre Eiffel è rimasta chiusa giovedì mentre la Francia ha affrontato un'altra ondata di scioperi a livello nazionale, con manifestazioni scoppiate in centinaia di paesi e città. Lavoratori, pensionati e studenti hanno marciato per Parigi e oltre, esprimendo frustrazione per le misure di austerità e il congelamento del welfare sociale, mentre i leader sindacali stanno facendo pressione sul nuovo primo ministro affinché riconsideri le proposte di bilancio e spinga per un aumento dei contributi da parte dei ricchi. Le autorità hanno descritto le proteste come un chiaro segnale della crescente rabbia pubblica durante un periodo di incertezza politica e di deliberazioni sul bilancio.