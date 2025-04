La tragedia sul fiume Congo provoca 148 vittime

HQ

Le ultime notizie sulla Repubblica Democratica del Congo . Una scena tragica si è svolta martedì sul fiume Congo, dove un'imbarcazione di legno che trasportava circa 500 persone ha preso fuoco e si è capovolta, lasciando 148 morti accertati e oltre 100 ancora dispersi.

Secondo quanto riferito, il disastro è iniziato quando a bordo è scoppiato un incendio da cucina, che si è diffuso rapidamente in tutta la barca prima che i passeggeri si tuffassero in acqua, molti dei quali non sapevano nuotare. I sopravvissuti, alcuni gravemente ustionati, sono stati estratti dal fiume in un caotico tentativo di salvataggio.

Il sovraffollamento e la scarsa regolamentazione continuano ad affliggere i viaggi fluviali nella Repubblica Democratica del Congo, un paese in cui i corsi d'acqua rimangono l'ancora di salvezza per milioni di persone. La catastrofe ha riacceso la frustrazione per la mancanza di applicazione della sicurezza del trasporto fluviale.