La UEFA avvia un'indagine disciplinare nei confronti di quattro giocatori del Real Madrid che festeggiano la vittoria contro l'Atleti alle Champions League

La UEFA ha avviato un'indagine su quattro giocatori del Real Madrid (Antonio Rüdiger, Kylian Mbappé, Dani Ceballos e Vinícius Júnior) per potenziale violazione del Regolamento Disciplinare UEFA mentre festeggiavano la vittoria ai calci di rigore contro l'Atlético de Madrid in Champions League all'inizio di questo mese.

La UEFA ritiene che quei quattro giocatori abbiano fatto gesti maleducati nei confronti dei tifosi dell'Atlético mentre festeggiavano nel loro stadio. Uno dei momenti più virali è accaduto quando Rüdiger ha fatto un gesto di taglio al collo, Mbappé gli ha afferrato l'inguine o Vinícius ha posato una maglia del Real Madrid sul campo con lo scudo davanti.

La UEFA, tuttavia, non è entrata nei dettagli della sua breve dichiarazione, né ha fornito ulteriori dettagli, scadenze o potenziali multe che il Real Madrid avrebbe impugnato, sostenendo sicuramente che i loro giocatori hanno risposto ai tifosi dell'Atlético de Madrid, che hanno lanciato oggetti contro di loro.

In effetti, un altro momento virale ha mostrato Bellingham dirigere una bottiglia che un tifoso aveva lanciato in campo. Per gli incidenti di lancio di oggetti, la UEFA ha anche aperto un'indagine e imporrà una sanzione pecuniaria all'Atlético de Madrid, secondo Mundo Deportivo.