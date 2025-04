La UEFA sta valutando la possibilità di eliminare i tempi supplementari in Champions League e altri cambiamenti

HQ

Il sovraccarico di lavoro dei calciatori è oggetto di un dibattito in corso da molto tempo, e ogni anno diventa sempre più chiaro che è necessario adottare soluzioni per proteggere la salute dei giocatori, con molti giocatori, costretti a giocare a volte ogni tre o quattro giorni, che subiscono molti infortuni evitabili.

In questo contesto, la UEFA starebbe valutando la possibilità di eliminare i tempi supplementari, e se una partita a eliminazione diretta termina in pareggio dopo 90 minuti, si svolgeranno i calci di rigore, invece dei consueti 30 minuti supplementari. Ciò si applicherebbe solo alle fasi a eliminazione diretta, la finale sarebbe l'unico caso in cui si svolgerebbero i tradizionali tempi supplementari. Questo secondo il tabloid tedesco BILD, tramite Relevo.

La UEFA ha completamente rinnovato il sistema della Champions League quest'anno e sta per fare lo stesso con la Femminile il prossimo anno, così come la creazione di una nuova coppa femminile, la Women's Europa Cup.

Nuove modifiche alla Fase di Lega per premiare i primi 8

Il nuovo formato Champions League prevede una fase di campionato, con le prime otto squadre risparmiate da una nuova fase di spareggio a eliminazione diretta, ma la realtà è che non influisce molto sul fatto che le squadre finiscano prime o ottave (come il Liverpool sa molto bene).

Per questo motivo, un altro cambiamento che la UEFA sta valutando è quello di premiare le prime otto squadre con il vantaggio di giocare non solo il ritorno degli ottavi di finale in casa, ma anche i quarti di finale e le semifinali. Questo arriva dopo che l'Arsenal, che si è classificato terzo nella fase di campionato, ha giocato il ritorno dei quarti di finale al Bernabéu, contro il Real Madrid che non è finito tra i primi 8.