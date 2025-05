La versione fisica di Black Myth: Wukong ha salvato l'industria dei formati, afferma l'editore

HQ

Black Myth: Wukong è stata una delle grandi uscite del 2024. Anche dalla sua uscita ad agosto, lo sviluppo AAA cinese ha trovato milioni di utenti desiderosi di vivere la sua avventura ARPG ispirata a Journey to the West. Tuttavia, altrettanti giocatori si sono uniti in seguito, quando le versioni per console fisica sono arrivate più avanti nel corso dell'anno. Sembra che le vendite in quel formato "abbiano salvato l'industria, secondo il suo editore, PM Studios.

Parlando con The Gamer, il CEO dell'editore, Mike Yum, ha detto questo al LVL UP Expo di Las Vegas:

"Vorrei poter rivelare il numero, ma quei ragazzi [Game Science] sono molto riservati e lo rispetto. Ma ha dimostrato a me e a tutti i distributori, partner e rivenditori là fuori che è ancora molto sano", dice.

"Ho ricevuto molte chiamate, ad esempio durante Natale e dopo Capodanno, che mi ringraziavano e dicevano che aveva salvato la loro attività".

Non è chiaro di quante copie stiamo parlando, ma il titolo ha recentemente festeggiato i 25 milioni di unità vendute, quindi immaginiamo che debba essere una percentuale abbastanza significativa da essere considerata l'ancora di salvezza delle festività natalizie al dettaglio.

Hai giocato a Black Myth: Wukong e l'hai comprato in formato fisico?