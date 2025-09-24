La versione Nintendo Switch 2 di Borderlands 4 è stata ritardata a tempo indeterminato

HQ

Considerando i problemi tecnici cheBorderlands 4 i giocatori hanno segnalato su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X/S, non è esattamente una sorpresa sapere che la versione per Nintendo Switch 2 del gioco non raggiungerà la data di uscita proposta per il 3 ottobre.

In un post su X, Gearbox spiega che il lancio è stato ritardato a tempo indeterminato, una decisione che "non prende alla leggera" e qualcosa che sta accadendo per garantire che il gioco ottenga "ulteriore tempo di sviluppo e rifinitura" poiché è "impegnato a garantire la migliore esperienza possibile ai nostri fan".

Con questo ritardo in mente, e apparentemente non essendo affatto breve, i preordini per la versione su Switch 2 sono stati annullati e i rimborsi avverranno automaticamente per le vendite digitali a partire dal 26 settembre. Gli acquirenti fisici dovranno contattare il rivenditore di riferimento.

Per quanto riguarda la data in cui la versione Switch 2 potrebbe essere lanciata, Gearbox afferma che intende debuttare la versione più o meno nello stesso periodo in cui porta il cross-save a tutte le versioni di Borderlands 4, ma per quanto riguarda una data certa, tutto ciò che ci viene detto è il seguente:

"La nostra speranza è anche di allineare meglio questa versione con l'aggiunta di salvataggi incrociati, su cui stiamo lavorando e riconosciamo essere molto importante. Vi aggiorneremo tutti sui nuovi tempi di rilascio una volta che avremo completamente regolato i nostri piani".

Gearbox conclude aggiungendo: "Apprezziamo molto il feedback, il supporto e la pazienza dei nostri fan e della comunità. È davvero ciò che ci fa andare avanti".