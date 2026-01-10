"La via facile o la via difficile": Come è più probabile Trump di perseguire il controllo sulla Groenlandia?

HQ

Quando il presidente Donald Trump afferma che gli Stati Uniti garantiranno la Groenlandia "nel modo facile o nel modo difficile", il commento è volutamente provocatorio. Eppure, dietro la frase schietta si cela un insieme molto più ristretto di opzioni realistiche di quanto suggerisca la retorica. Trump sostiene che senza la "proprietà" degli Stati Uniti, Russia o Cina si muoverebbero per colmare il vuoto. La Casa Bianca sostiene che gli accordi di difesa esistenti con la Danimarca siano insufficienti, anche se gli Stati Uniti operano già liberamente dalla Pituffik Space Base e possono schierare forze aggiuntive a piacimento. Tuttavia, alla luce dei recenti commenti di Trump e delle evidenti ambizioni, rimane una domanda chiave: come è più probabile che Trump perseguisca il controllo sulla Groenlandia?

1. Perché la forza militare è improbabile

Come sostiene la maggior parte degli esperti, una presa di potere militare statunitense in Groenlandia sarebbe giuridicamente indifendibile, strategicamente sconsiderata e politicamente catastrofica (anche alla luce degli eventi recenti in Venezuela). Significherebbe attaccare un alleato della NATO, far esplodere l'alleanza che sostiene il potere degli Stati Uniti in Europa e consegnare a Mosca e Pechino una vittoria propagandistica di proporzioni storiche. Anche all'interno dell'amministrazione Trump, una tale mossa incontrerebbe resistenza da parte del Pentagono e del Congresso. La guerra artica è complessa, costosa e inutile quando gli Stati Uniti già dominano militarmente l'isola. Non c'è forza ostile da scacciare, nessuna minaccia urgente che richieda stivali sul terreno. In breve, il "modo difficile" ha poco senso strategico, se non per il valore di shock.

2. Acquistare la Groenlandia: Titoli di riferimento, bloccato legalmente

L'idea di acquistare la Groenlandia ha il vantaggio della semplicità e del precedente. Gli Stati Uniti hanno già acquistato territori in passato, incluso l'Alaska. Ma in questo caso, le barriere legali e politiche sono molto più grandi. La Groenlandia non è proprietà della Danimarca da vendere. Secondo il Self-Government Act del 2009, solo i groenlandesi possono decidere il proprio futuro e, sebbene il sostegno all'indipendenza sia forte, il sostegno all'adesione agli Stati Uniti non lo è. Qualsiasi acquisto richiederebbe prima l'indipendenza, seguita da anni di negoziati e un referendum, ben oltre il calendario politico di Trump. La proposta persiste meno perché è fattibile che perché si adatta alla visione del mondo di Trump, trattando il territorio come un bene transazionale. Ma come politica, è in gran parte simbolica.

3. La strategia della pressione: dove risiede effettivamente il potere

Lo scenario più plausibile si sta già sviluppando. Trump sta esercitando una pressione politica, economica e retorica costante sia su Copenaghen che su Nuuk, con l'obiettivo di ottenere concessioni senza cambiare i confini. Questo include:



Chiedendo un accesso militare esteso degli Stati Uniti, oltre quanto già consentito.



Spingere per un coinvolgimento esclusivo degli Stati Uniti nel settore minerario della Groenlandia, in particolare nelle terre rare.



Imponendo limiti più severi agli investimenti cinesi e russi, allineando la Groenlandia più strettamente alle priorità strategiche degli Stati Uniti.



Incoraggiare i leader groenlandesi a negoziare direttamente con Washington, mettendo da parte la Danimarca.



Questo approccio permette a Trump di rivendicare azioni decisive evitando le conseguenze legali dell'annessione. Rispecchia le tattiche usate in precedenza: applicare la massima pressione, minacciare un'escalation, poi dichiarare la vittoria una volta ottenute le concessioni. In pratica, la Groenlandia sarebbe rimasta danese sulla carta, ma più americana nella pratica.

Perché questo funziona politicamente per Trump

Questa strategia offre a Trump diversi vantaggi:



Può sostenere di aver "assicurato" la Groenlandia senza sparare un colpo.



Evita una rottura diretta della NATO pur sfidando le norme alleate.



Presenta il risultato a livello interno come forza, non come compromessi.



Accelera l'allontanamento della Groenlandia dalla Danimarca, indebolendo la leva di Copenaghen.



Per la Danimarca, il dilemma è acuto. Resistere alle richieste degli Stati Uniti rischia un crollo diplomatico con il loro alleato più importante. Obbedire troppo rischia di svuotare la sovranità e spingere ulteriormente la Groenlandia verso l'indipendenza, o un eventuale allineamento con Washington. In definitiva, la Groenlandia non è in vendita, non da prendere, non per la resa. Ma sotto una pressione incessante, potrebbe essere rimodellata, silenziosamente, in modo incrementale, in qualcosa di molto più vicino a ciò che Trump vuole di quanto la Danimarca abbia mai intenzionato. Per quanto riguarda l'esito a lungo termine, solo il tempo lo dirà. Ma quando si tratta di come Trump sia più probabile di perseguire il controllo della Groenlandia, queste sono le opzioni attualmente sul tavolo.