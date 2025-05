La vittoria del Liverpool in Premier League si è fatta sentire a un livello sismico: la terra ha letteralmente tremato La vittoria per 5-1 del Liverpool per raggiungere il suo 20° titolo di campionato ha causato alcune piccole scosse telluriche, hanno detto gli scienziati.

HQ Il Liverpool ha vinto la Premier League lo scorso fine settimana, con una vittoria per 5-1 sul Tottenham Hotspur. Luis Díaz, Mac Allister, Gakpo e Salah hanno preso parte alla festa ad Anfield che si è fatta sentire intorno ai terreni dell'area del Liverpool. A quanto pare, i tifosi hanno festeggiato così tanto da causare una serie di scosse, un mini-terremoto di 1,74 gradi della scala Richter quando Mac Allister ha segnato il 2-1 al 24° minuto, facendo sobbalzare 60.000 persone contemporaneamente. Gli scienziati della terra dell'Università di Liverpool hanno usato attrezzature per rilevare i terremoti e hanno detto, divertiti, che "il loro entusiasmo era letteralmente abbastanza potente da muovere la Terra". "Proprio come eventi sismici naturali, questi gol hanno prodotto esplosioni di scuotimento, innescate dalla pura passione dei tifosi del Liverpool", ha detto un professore, riportato dalla BBC. In realtà, non è raro che grandi eventi come giochi sportivi o concerti, che riuniscono decine di migliaia di persone, causino attività sismica. Nel 2023, un concerto di Taylor Swift a Seattle ha causato una scossa di magnitudo 2,3. Gli scienziati del Dipartimento di Scienze della Terra, dell'Oceano e dell'Ambiente dell'Università sperano che "mostrare questi dati possa innescare idee innovative per potenziali applicazioni, forse anche per migliorare l'esperienza dello stadio", mentre si uniscono agli altri tifosi del Liverpool alla celebrazione. Janet Whiley / Shutterstock