"Goool de Señor! ". Per ogni spagnolo di una certa età, quelle parole sono impresse per sempre nella memoria, con la voce di José Ángel de la Casa, giornalista spagnolo che ha commentato oltre 300 partite di calcio della nazionale spagnola dal 1979 al 2007 sulla TV nazionale spagnola. "La voce dello sport", come lo ha definito la RFEF (Reale Federcalcio spagnola), è morto all'età di 74 anni a causa di una polmonite, dopo anni con il Parkinson.

De la Casa sarà per sempre associato alle sue narrazioni delle partite della nazionale spagnola, ma anche di altri sport visti in TVE, come sei Giochi Olimpici (dal 1984 al 2004). Probabilmente la partita che ha raccontato più famosa è stata una Spagna 12-1 Malta il 21 dicembre 1983, per le qualificazioni alla Coppa Europa. La Spagna doveva vincere con un margine di 11 gol per qualificarsi per gli Europei UEFA della prossima estate... E il miracolo avvenne.

Naturalmente, nessuno si aspettava che un'impresa del genere potesse essere realizzata. Il risultato fu un momento di euforia per il paese e un punto di svolta nella percezione pubblica della nazionale spagnola, che da quel momento in poi ricevette un sostegno molto più ampio, e raggiunse la finale della Coppa degli Europei 1984 (perdendo contro la Francia 2-0). Risultati più grandi avrebbero richiesto ancora qualche decennio, fino agli Europei del 2008 e ai Mondiali del 2010, ma quella partita è stata indimenticabile in un paese appassionato di calcio.

José Ángel de la Casa è stato il commentatore della partita, e l'entusiasmo nella sua voce mentre racconta sempre più gol, che si è concluso con uno stridio quando ha narrato il 12-1, segnato da Juan Señor all'84° minuto, è diventato un'icona culturale nella storia dello sport in Spagna.