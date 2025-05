La voce di Milhouse in The Simpsons è stata sostituita

HQ

Pamela Hayden, che ha doppiato Milhouse Van Houten per oltre 35 anni, si sta dimettendo e, invece, Kelly Macleod assumerà il ruolo, debuttando durante il finale di stagione il 18 maggio. Tuttavia, questa non è la prima apparizione di Macleod in The Simpsons - in precedenza ha eseguito una canzone in un episodio alcuni anni fa.

Ma non è solo Milhouse che Hayden si sta lasciando alle spalle: ha anche doppiato Jimbo e Rod Flanders, che avranno entrambi nuove voci. Il suo ritiro non è esattamente una novità, però, dato che lo ha annunciato a novembre insieme a un addio ufficiale in cui ha detto:

"È stato un onore e una gioia aver lavorato a uno show così divertente, spiritoso e innovativo, e dare voce a Milhouse (e a Jimbo Jones, Rod Flanders, Janey, Malibu Stacy e molti altri)"

