La voce e la somiglianza della leggenda Marvel Stan Lee da usare per la ricreazione con l'IA

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"Sai cosa non ti dicono mai sulle leggende? Sopravvivono alla pagina," afferma una versione AI di Stan Lee in un nuovo video dell'azienda di IA ElevenLabs. Lo scrittore dei fumetti Marvel e creatore di alcuni dei nostri personaggi preferiti è venuto a mancare nel 2018, ma nell'epoca in cui viviamo oggi, è un bersaglio ideale per una "resurrezione dell'IA", dovuta al fatto che i diritti sulla sua voce e immagine sono stati venduti.

L'Iconic Marketplace di ElevenLabs è composto da una serie di celebrità famose che le aziende possono concedere in licenza per uso commerciale tramite narrazione AI, video e altro ancora. La voce di Lee può essere usata tramite l'app Eleven Reader per narrare qualsiasi libro, e la voce stessa è stata addestrata su registrazioni professionali di Lee. Inoltre, gli utenti possono anche generare l'immagine di Lee all'interno di modelli ispirati a pannelli di fumetti.

"Stan ha sempre creduto nel trovare i suoi fan dove si trovavano: nelle pagine di un fumetto, a una convention o in un rapido cameo sullo schermo. Questa partnership è un modo per continuare questa cosa. I fan ci hanno sempre detto che quando leggono i suoi fumetti, sentono le parole nella voce di Stan, e ora, grazie a ElevenLabs, possiamo rendere questa cosa realtà," ha detto Chaz Rainey, avvocato e membro del consiglio di amministrazione di Stan Lee Universe, in una dichiarazione catturata da Variety.

Altre celebrità disponibili tramite Iconic Marketplace di ElevenLabs includono Michael Caine, Judy Garland, Burt Reynolds, David Hasselhoff e Albert Einstein. La partnership con Stan Lee sta anche vedendo la produzione di una nuova serie presso ElevenLabs, in cui la voce AI di Lee legge ogni mese un libro diverso.

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