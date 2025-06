La Warner Bros. voleva andare avanti da Henry Cavill come Superman prima dell'arrivo di James Gunn

HQ

Quando James Gunn e Peter Safran presero il posto di co-boss di DC Studios alla Warner Bros., non ci volle molto prima che il DC Extended Universe (che era stato iniziato da Zack Snyder con Man of Steel ) fosse giustiziato e messo fuori dalla sua miseria. Questo ha spianato la strada al DC Universe, che inizierà correttamente a luglio con Superman, anche se Creature Commandos ha tecnicamente iniziato le cose e Peacemaker sembrerà servire da ponte tra i due universi.

Indipendentemente da ciò, molti videro questo cambiamento come il motivo per cui Henry Cavill, per esempio, fu estromesso dal ruolo di Superman, poiché Gunn e co. avevano bisogno di una nuova figura su cui basare il loro nuovo universo. Tuttavia, questo potrebbe non essere troppo accurato.

Parlando con Entertainment Weekly, Gunn afferma che la Warner Bros. stava cercando di sbarazzarsi di Cavill anche prima che lui e Safran si unissero, arrivando a notare che erano in atto piani per trovare un nuovo Clark Kent prima che Gunn decidesse di realizzare The Suicide Squad (che ha debuttato nel 2021).

Gunn afferma che la Warner Bros. voleva che dirigesseSuperman un film all'epoca e che "era ancora più disordinato di quanto non lo sia ora", notando anche che il motivo per cui non accettò il lavoro all'epoca era perché "non aveva quell'idea speciale di come sarebbe stato quel film".

Quindi, mentre il futuro vedrà David Corenswet indossare il mantello di Supe, non dovremmo necessariamente incolpare Gunn e Safran per essere la ragione per cui Cavill non è più la star dello show.