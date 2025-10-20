L'accordo di coalizione apre la strada a Takaichi per diventare il primo ministro donna del Giappone

HQ

Abbiamo appena ricevuto la notizia che la conservatrice Sanae Takaichi è sul punto di entrare nella storia come primo ministro donna del Giappone, a seguito di un accordo con il Japan Innovation Party, partito di opposizione di destra, che ha promesso il suo sostegno. Con questo, l'alleanza rafforza la sua presa sul parlamento, alleviando i timori che il partito al governo perda il potere per la prima volta in oltre un decennio. Takaichi, nota per le sue richieste di maggiori budget per la difesa e stimoli economici, dovrà ancora collaborare con altri partiti per portare avanti le politiche chiave, ma la coalizione segna comunque un momento cruciale nella politica giapponese, riflettendo un cambiamento nelle alleanze e nelle priorità politiche. Cosa ne pensa? Naturalmente, se volete approfondire i dettagli, potete farlo nel video qui sotto o al seguente link. Go!