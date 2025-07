L'adattamentoMass Effect di Amazon ha lo stesso team di Fallout

HQ

Sembra che Amazon abbia un team di fiducia che lavora ai suoi adattamenti di videogiochi, poiché due grandi progetti condividono lo stesso team. Sia Mass Effect che Fallout hanno lo stesso team collegato a loro, come confermato dallo scrittore e produttore Mass Effect Daniel Casey.

In un post su Instagram, (catturato da TheGamer) Casey rivela che il pilot è stato sceneggiato e anche la bozza della serie è stata scritta. "Il team che Amazon ha in campo (lo stesso team di Fallout, incluso il fantastico Scott Farris) è incredibile", scrive.

Dal post di Casey, sembra ancora che lo show sia lontano almeno un anno o due, ma per chiunque sia preoccupato che Mass Effect possa essere lasciato sullo sfondo mentre Fallout diventa il nuovo focus per Amazon, sembra che il gigante dello streaming stia cogliendo l'occasione per costruire un altro grande franchise televisivo dopo averlo buttato fuori dal parco con Fallout.