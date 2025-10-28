L'aeroporto di Alicante è stato chiuso dopo l'avvistamento di droni

HQ

Abbiamo appena ricevuto la notizia che le operazioni all'aeroporto Miguel Hernández di Alicante-Elche (Aeropuerto Internacional de Alicante-Elche Miguel Hernández) sono state sospese lunedì sera dopo le segnalazioni di attività di droni nell'area.

La polizia spagnola è stata dispiegata per indagare, mentre l'operatore aeroportuale Aena ha confermato che tutti i decolli e gli atterraggi sono stati temporaneamente interrotti. "A causa della presenza di un drone nelle vicinanze dell'aeroporto Miguel Hernández di Alicante-Elche, si stanno verificando deviazioni di volo".

Secondo i rapporti, almeno nove voli sono stati dirottati, compresi i servizi Ryanair da Londra, Manchester, Newcastle, Durham e Francoforte. Aena ha aggiunto in un post su X che sta lavorando con le forze di sicurezza per "normalizzare le operazioni il prima possibile".

L'aeroporto, uno dei principali punti di ingresso per i turisti britannici che viaggiano verso la Costa Blanca spagnola, ha dovuto affrontare notevoli disagi di conseguenza. Aggiornamento: Poche ore dopo, riceviamo la notizia che l'aeroporto è tornato alle normali operazioni. Cosa ne pensa?