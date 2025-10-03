Gamereactor

L'aeroporto di Monaco chiude dopo gli avvistamenti di droni

L'hub tedesco si aggiunge a un elenco crescente di aeroporti europei interrotti dai droni.

Abbiamo appena ricevuto la notizia che l'aeroporto di Monaco è stato costretto a sospendere le operazioni giovedì sera dopo molteplici avvistamenti di droni, lasciando i passeggeri bloccati e costringendo diversi voli a essere dirottati verso le città vicine. L'arresto è durato fino alle prime ore di venerdì, segnando l'ultimo di una serie di incidenti legati ai droni che hanno sconvolto l'aviazione europea. Interruzioni simili sono state segnalate in Danimarca e Norvegia proprio la scorsa settimana, con i leader che si sono riuniti in questi giorni a Copenaghen per affrontare la situazione. Cosa ne pensa? Naturalmente, se volete approfondire i dettagli, potete farlo al seguente link. Go!

Monaco di Baviera, Germania - 26 ottobre 2019: Munich Airport Center MAC e Torre presso l'aeroporto di Monaco di Baviera (MUC) in Germania // Shutterstock

