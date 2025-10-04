L'aeroporto di Monaco di Baviera è solo la punta dell'iceberg: nuovi avvistamenti di droni segnalati in Germania

HQ

Gli avvistamenti di droni all'aeroporto di Monaco di Baviera hanno fatto notizia negli ultimi giorni. Ora, un rapporto confidenziale della polizia ottenuto da Bild suggerisce che i recenti disordini a Monaco di Baviera sono solo una parte di una più ampia serie di incidenti in tutta la Germania. Il giornale tedesco menziona ulteriori avvistamenti vicino all'aeroporto di Francoforte, installazioni militari e una base aerea della polizia federale nel nord. A causa della loro natura più militare, questi incidenti non hanno attirato l'attenzione del pubblico come quelli dell'aeroporto di Monaco, e le autorità devono ancora confermare l'origine dei droni, ma hanno notato che sembrano essere di tipo militare. Sappiamo anche che un cittadino croato è stato arrestato in relazione a uno dei casi. Nel frattempo, con l'aumentare delle preoccupazioni, il ministro dell'Interno tedesco ha promesso di rafforzare le unità di difesa dei droni, avvertendo che il paese è ora impegnato in una "corsa agli armamenti". Cosa ne pensa? Naturalmente, se volete approfondire i dettagli, potete farlo al seguente link. Go!