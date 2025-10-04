L'aeroporto di Monaco di Baviera inizia la lenta riapertura dopo la seconda notte consecutiva di interruzioni dei droni

HQ

Abbiamo appena ricevuto la notizia che l'aeroporto di Monaco ha iniziato una graduale riapertura dopo la seconda notte consecutiva di avvistamenti di droni che hanno costretto le autorità a sospendere tutti i decolli e gli atterraggi. La chiusura ha causato ritardi e deviazioni diffuse, lasciando molti viaggiatori bloccati durante la notte. Le operazioni sono riprese più tardi del previsto e le compagnie aeree continuano ad adeguare gli orari man mano che l'aeroporto torna gradualmente alla normalità. Gli investigatori devono ancora identificare chi sia stato responsabile delle ripetute interruzioni, che rispecchiano incidenti simili visti di recente in un elenco di almeno 10 paesi in Europa. Cosa ne pensa? Naturalmente, se volete approfondire i dettagli, potete farlo al seguente link. Go!