L'aeroporto di Vilnius chiude di nuovo a causa dei palloni

L'aeroporto di Vilnius in Lituania ha temporaneamente sospeso le operazioni domenica dopo che presunti palloni sono entrati nel suo spazio aereo, segnando l'ultima interruzione di una serie di interruzioni di voli durata mesi nel paese baltico.

L'aviazione europea ha affrontato ripetuti caos negli ultimi mesi a causa di avvistamenti di droni e incursioni nello spazio aereo, inclusi Copenaghen e Bruxelles. Solo l'aeroporto di Vilnius è stato costretto a chiudere almeno 10 volte dall'inizio di ottobre.

Le autorità lituane affermano che alcuni dei palloncini, presumibilmente pilotati da contrabbandieri, sono stati usati per trasportare sigarette di contrabbando. Vilnius ha accusato il presidente bielorusso Alexander Lukashenko di aver permesso questa pratica, definendola una forma di "attacco ibrido".

In ottobre, la Lituania ha chiuso entrambi i valichi di frontiera bielorussia in risposta, anche se la scorsa settimana hanno riaperto quando le interruzioni del traffico aereo sembravano attenuarsi. Lukashenko liquidò le chiusure delle frontiere definendole una "truffa folle", accusando l'Occidente di condurre una guerra ibrida.