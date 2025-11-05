L'aeroporto di Vilnius è stato chiuso dopo l'avvistamento di droni

HQ

Abbiamo appena ricevuto la notizia che la Lituania ha temporaneamente chiuso l'aeroporto di Vilnius mercoledì dopo che un drone sconosciuto è stato rilevato vicino allo spazio aereo della capitale.

Secondo il rappresentante dell'aeroporto Tadas Vasiliauskas, il traffico aereo è ripreso alle 10:18 ora locale dopo che la situazione è stata valutata.

Drone identificato come dispositivo civile

Il servizio di pubblica sicurezza lituano ha successivamente confermato che l'oggetto era un drone civile che è rimasto in volo per meno di un minuto. Durante la chiusura, i dati di Flightradar hanno mostrato un volo Ryanair da Barcellona che girava intorno all'area in attesa dell'autorizzazione all'atterraggio.

La breve chiusura ha causato piccoli ritardi ma nessuna interruzione duratura. Alla fine di ottobre, la Lituania aveva già chiuso due importanti aeroporti e valichi di frontiera con la Bielorussia dopo le segnalazioni di palloni aerostatici che entravano dal lato bielorusso.