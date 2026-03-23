L'aeroporto spagnolo torna a essere un centro di parcheggio per aerei in mezzo alla guerra con l'Iran

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Un aeroporto remoto a Teruel è tornato a essere un punto di parcheggio temporaneo per gli aerei, mentre la guerra in Iran sconvolge l'aviazione globale e costringe le compagnie aeree a deviare o mettere a terra le flotte.

L'aeroporto (uno dei più grandi depositi e strutture di manutenzione d'Europa) prevede l'arrivo di circa 20 aerei, inclusi diversi aerei di Qatar Airways. Durante la pandemia di COVID-19, il sito ha ospitato fino a 140 aerei immobilizzati in due anni.

Il suo clima secco e privo di sale lo rende ideale per la conservazione degli aerei, e le compagnie aeree lo stanno nuovamente utilizzando come luogo sicuro mentre le chiusure dello spazio aereo e le preoccupazioni sulla fornitura di carburante complicano le operazioni.

Come riportato da Reuters, il responsabile aeroportuale Alejandro Ibrahim afferma che le aziende stanno "rivedendo le loro flotte e le loro rotte" e stanno cercando località sicure all'interno dell'Europa. In alcuni giorni, arrivano fino a 10 aerei wide-body (tra i più grandi jet commerciali).

A differenza degli aeroporti tipici, Teruel non gestisce il traffico passeggeri, permettendo agli aerei di rimanere parcheggiati sulla pista per lunghi periodi. La struttura può ospitare fino a 250 velivoli a fuselaggio largo e 400 a fusoliera stretta.

Gli operatori affermano che la pianificazione rimane incerta, con decisioni che vengono prese settimana dopo settimana a seconda di come evolverà il conflitto. Mentre la domanda di stoccaggio porta attività, il core business dell'aeroporto rimane la manutenzione, e questo dipende dal ritorno degli aerei in volo.