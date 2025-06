L'agenda di pace di Trump subisce un duro colpo dopo l'attacco israeliano all'Iran

HQ

Le ultime notizie su Israele e Iran . "Rimaniamo impegnati per una risoluzione diplomatica della questione nucleare iraniana!", ha detto Trump giorni fa. Ora, l'impegno di Trump a porre fine ai conflitti globali è sotto tiro mentre Israele lancia un'offensiva contro l'Iran, minando mesi di diplomazia.

L'attacco, ovviamente, segnala una grave rottura tra gli alleati e getta i negoziati nucleari in corso in una maggiore incertezza. Con le tensioni già alte a Gaza e in Ucraina, l'ultima escalation indebolisce ulteriormente l'immagine di Trump come pacificatore internazionale.