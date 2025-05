L'agenzia di spionaggio tedesca etichetta l'estrema destra AfD come "estremista" L'agenzia di intelligence prende di mira Alternativa per la Germania come una minaccia alla democrazia.

HQ Le ultime notizie sulla Germania . L'agenzia di intelligence interna tedesca ha ufficialmente classificato l'estrema destra AfD come una minaccia estremista, una designazione volta a intensificare il monitoraggio del partito, che è stato il secondo più grande nelle elezioni federali di febbraio. Questa mossa, a seguito di precedenti classificazioni di alcune fazioni dell'AfD, concede alle autorità poteri di sorveglianza più ampi, compreso l'uso di metodi segreti e informatori. Ciò potrebbe anche ostacolare la capacità del partito di reclutare membri e limitare il suo accesso alle posizioni nel settore pubblico. Berlino, Germania, 16 gennaio 2024. La dottoressa Alice Weidel, presidente del gruppo parlamentare AFD, durante una conferenza stampa nel Bundestag tedesco // Shutterstock