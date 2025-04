L'aggiornamento 20.0.0.0 di Nintendo Switch è arrivato

HQ

Con Nintendo Switch 2 che si avvicina sempre di più, tutta la nostra attenzione si è concentrata sulla nuova console dell'azienda giapponese. Tuttavia, è importante tenere d'occhio le novità del sistema Switch, che introduce importanti cambiamenti nell'esperienza dell'utente e apre la strada al suo successore, Switch 2.

La novità più notevole è l'aggiunta del sistema Virtual Game Card, che consentirà agli utenti di accedere digitalmente ai giochi e ai DLC acquistati. Questo è accompagnato da un nuovo menu nella schermata principale. Questa funzione simula l'uso di cartucce fisiche, consentendo di caricare ed espellere virtualmente i giochi su due console diverse con lo stesso account. Inoltre, abilitano la funzione di prestito di carte virtuali tra i membri dello stesso gruppo familiare.

Questa aggiunta, in soldoni, è una frase per le cartucce di una vita, sottintendendo che Nintendo non vuole continuare a fare affidamento sul solito supporto. Inoltre, la funzione di prestito ha un limite di quattordici giorni.

L'aggiornamento introduce GameShare, la nuova funzionalità esclusiva di Switch 2, per la condivisione di giochi locali tra console vicine, anche se non sarà utilizzabile tra il modello originale o OLED/Lite. Per quanto riguarda la sicurezza, sono state aggiunte opzioni di verifica, aggiungendo la possibilità di proteggere il menu della carta virtuale tramite PIN o login.

Allo stesso modo, il sistema per il trasferimento dei dati salvati è stato migliorato, così come una nuova funzione per la migrazione dei dati dalla console Nintendo Switch originale a Switch 2. Questo può essere fatto tramite comunicazione locale o tramite un server dedicato per coloro che non dispongono della nuova console.

Infine, sul fronte estetico, sono state modificate le icone News e Nintendo eShop, la più controversa delle quali è stata il passaggio dal classico arancione ad un nuovo rosso per il nuovo Switch 2. Ci sono state anche modifiche alle icone dell'utente, anche se minori.

Con tutti questi cambiamenti, vediamo Nintendo prepararsi per il passaggio alla sua nuova generazione di console. Se vuoi dare un'occhiata alle note complete della patch, puoi farlo qui.

