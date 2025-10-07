L'aggiornamento Valley of Memory di Assassin's Creed Mirage promette circa sei ore di nuovi contenuti

HQ

Ieri, Ubisoft ha rivelato l'aggiornamento Valley of Memory per Assassin's Creed Mirage, spiegando che l'aggiunta gratuita al gioco verrà lanciata già il 18 novembre. A seguito di un breve teaser di recente, ora sappiamo esattamente cosa aspettarci dal contenuto.

Ci è stato detto che questo sarà in realtà un aggiornamento piuttosto sostanziale, in quanto aggiungerà un nuovo capitolo della storia che si svolge prima del finale del gioco principale in cui Basim fa un viaggio a AlUla nella speranza di ritrovare il padre perduto da tempo. Questo presumibilmente aggiunge circa sei ore di gioco e storia all'esperienza principale.

Ambientato in una mappa e in una regione completamente nuove, Valley of Memory aggiunge anche una serie di nuovi obiettivi di assassinio da spuntare, oltre a nuove missioni secondarie, contratti e altro ancora. C'è anche una funzione in cui Basim può suonare l'oud in determinati luoghi, oltre a una "svolta unica" per le missioni della scatola nera.

Inoltre, il gioco principale si sta espandendo con aggiornamenti di parkour, missioni e sfide rigiocabili, nuove opzioni di personalizzazione di abilità e strumenti e altre due opzioni di difficoltà, una delle quali è una modalità di morte permanente. Possiamo aspettarci maggiori informazioni sull'aggiornamento quando le note sulla patch arriveranno più vicino al lancio.

Per il momento, dai un'occhiata al trailer di presentazione di Valley of Memories qui sotto per determinare se vale la pena tornare a Assassin's Creed Mirage per questo aggiornamento.